Black Widow, The Batman e tutti gli altri film rinviati: l'elenco completo

Il Coronavirus ha colpito Hollywood come un terremoto, bloccando le riprese di numerose produzioni in corso e costringendo le major a modificare le date di uscita di tantissimi film attesissimi, come The Batman, Mulan e tanti altri ancora, compresi tutti i progetti del Marvel Cinematic Universe.

Con questa pratica guida in ordine alfabetico vi segnaliamo tutte le nuove date di uscita dei film che stavate aspettando:

A Quiet Place Part II - marzo 8/settembre 4, 2020

- marzo 8/settembre 4, 2020 Antebellum - aprile 24/ TDB

Antlers - aprile 17/ TBD

Artemis Fowl - maggio 29/giugno 12, 2020 (Disney+)

The Artist’s Wife - aprile 3/TBD

The Batman - giugno 25, 2021/ ottobre 1, 2021

- giugno 25, 2021/ ottobre 1, 2021 Black Widow - maggio 1/ novembre 6, 2020

- maggio 1/ novembre 6, 2020 Candyman - giugno 12/ settembre 25, 2020

Doctor Strange Into The Multiverse of Madness - maggio May 7, 2021/ marzo 25, 2022

- maggio May 7, 2021/ marzo 25, 2022 Dungeons & Dragons - novembre 19, 2021/ maggio 27, 2022

The Eternals - novembre 6, 2020/ febbraio 12, 2021

- novembre 6, 2020/ febbraio 12, 2021 Fast & Furious 9 - maggio 22, 2020/ aprile 2, 2021

- maggio 22, 2020/ aprile 2, 2021 The Flash - luglio 1/ giugno 3, 2022

Free Guy - luglio 3/ dicembre 11, 2020

The French Dispatch - luglio 24/ ottobre 16, 2020

Ghostbusters: Afterlife - luglio July 10, 2020/ marzo 5, 2021

- luglio July 10, 2020/ marzo 5, 2021 Jungle Cruise - luglio 24,2020/ luglio 30, 2021

Malignant - agosto 14, 2020/ TBD

The Many Saints of Newark - settembre 25, 2020/ marzo 12, 2021

Minions: Rise of Gru - luglio 3, 2020/ luglio 2, 2021

Mission: Impossible 7 - luglio 23, 2021/ novembre 19, 2021

- luglio 23, 2021/ novembre 19, 2021 Mission: Impossible 8 - agosto 5, 2022/ novembre 4, 2022

Morbius - luglio 31, 2020/ marzo 19, 2021

Mulan - marzo 27/ luglio 24, 2020.

- marzo 27/ luglio 24, 2020. The New Mutants - aprile 3, 2020/ TBD

No Time to Die - aprile 10/ novembre 25, 2020

- aprile 10/ novembre 25, 2020 Raya and The Last Dragon - novembre 25, 2020/ marzo 12, 2021

Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings - febbraio 21, 2021/ maggio 7, 2021

- febbraio 21, 2021/ maggio 7, 2021 Shazam! 2 - aprile 1, 2022/ novembre 4, 2022

Spiral: From The Book of Saw - maggio 15, 2020/ TBD

Soul - giugno 19/ novembre 20, 2020

Thor: Love and Thunder - novembre 5, 2021/ febbraio 18, 2022

- novembre 5, 2021/ febbraio 18, 2022 Top Gun: Maverick - giugno 24/ dicembre 23, 2020

- giugno 24/ dicembre 23, 2020 Uncharted - marzo 5, 2021/agosto 8, 2021

- marzo 5, 2021/agosto 8, 2021 Untitled Elvis Movie - ottobre 1, 2021/novembre 5, 2021

Untitled Indiana Jones - luglio 9, 2021/ luglio 29, 2022

Untitled Spider-Man: Far From Home Sequel - luglio 16, 2021/novembre 5, 2021

- luglio 16, 2021/novembre 5, 2021 Untitled Spider-Man: Into The Spider-Verse Sequel - aprile 8, 2022/ ottobre 7, 2022

Venom: Let There Be Carnage - ottobre 2, 2020/ giugno 25, 2021

Without Remorse - settembre 18/ October 2, 2020

Wonder Woman 1984 - giugno 5/ agosto 14, 2020

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Black Widow e al trailer di Mulan.