Black Widow, Taskmaster tornerà nel futuro dell'MCU? Risponde una star del film

Nonostante si tratti di un film incastonato tra fatti che ben conosciamo, Black Widow è riuscito comunque a lasciarci con alcune domande a cui il futuro del Marvel Cinematic Universe sarà chiamato a rispondere, e non parliamo solo della scena post-credit: prendiamo, ad esempio, il destino di Taskmaster.

Il villain rivelatosi non essere altri che quell'Antonia Dreykov creduta morta dai tempi di Civil War (a proposito: ecco cos'ha spinto gli autori di Black Widow a cambiare l'identità di Taskmaster) ha in effetti un certo potenziale, ma per quanto riguarda un suo ritorno nel futuro del franchise nulla è ancora detto.

"Spetta agli Studios decidere. Sono solo loro a poter prendere le decisioni. Loro possono fare ciò che vogliono, no? Possono farla ricomparire e scomparire, quindi non posso confermare nulla. Ovviamente a me è piaciuto molto interpretare questo personaggio. Ha un bellissimo background. Non c'è stato tempo di mostrarlo tutto nel film perché la storia è andata in un'altra direzione. Ma c'è tanta roba da poter sviluppare" sono state le parole di Olga Kurylenko, volto di Antonia Dreykov nel film.

Cosa ne pensate di questa versione di Taskmaster? Vi piacerebbe rivedere il villain nel futuro dell'MCU? Diteci la vostra nei commenti! Qualche ora fa, intanto, Mark Ruffalo si è complimentato con Scarlett Johansson per il successo di Black Widow.