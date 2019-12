Black Widow, Taskmaster ha il look dei comics e Red Guardian è connesso a Steve Rogers

Nelle scorse ore i Marvel Studios hanno portato al CCXP del Brasile alcune anteprime dei primi progetti della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, fra cui Gli Eterni, WandaVision, Falcon & The Winter e Black Widow.

A proposito del film con Scarlett Johannson, in uscita il 29 aprile 2020 e quindi primo appuntamento in assoluto col futuro del MCU, sono state mostrate alcune clip in anteprima: nella prima il villain Taskmaster combatteva con Black Widow, ma il look del personaggio era molto più fedele a quello del fumetto e abbastanza diverso rispetto a quello anticipato dal primo trailer del film, che aveva fatto storcere il naso ai fan più esigenti.

Un altro filmato, invece, Red Guardian (David Harbour) chiede alla Vedova se Captain America (Chris Evans) abbia mai menzionato le loro storie di guerra. A quanto pare il "Captain America Sovietico" sottolinea che lui e il leader degli Avengers sono avversari geopolitici.

Vi ricordiamo che il Black Widow, ambientato fra Civil War e Infinity War, uscirà in Italia il 29 aprile 2020.

Gli altri progetti dei Marvel Studios includono Falcon and The Winter Soldier (autunno 2020), The Eternals (6 novembre 2020), Shang-Chi & The Legend of the Ten Rings (12 febbraio 2021), WandaVision e Loki (primavera 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 maggio 2021), Spider-Man 3 (16 luglio 2021),What If ...? (estate 2021), Hawkeye (autunno 2021), Thor: Love and Thunder (5 novembre 2021) e Black Panther 2 (6 maggio 2022).

Fra i progetti ancora senza una data di uscita citiamo Captain Marvel 2, Guardiani della Galassia 3, Ant-Man 3, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.