Black Widow, Taskmaster imiterà anche le mosse di Spider-Man e Winter Soldier!

Proprio come la sua controparte nel mondo dei fumetti, la versione di Taskmaster che farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe grazie al nuovo film Black Widow dsarà un maestro di arti marziali, uno dei migliori nel campo. Ma non solo ...

Come evidenziato da Black Widow: The Official Movie Special Book, infatti, Taskmaster è dotato di una memoria fotografica incredibile che gli permette di replicare qualunque mossa che vede, e a quanto pare per prepararsi al suo scontro con Natasha Romanoff ha studiato a fondo la maggior parte dei supereroi del MCU.

Nel libro, il coordinatore degli stunt di Black Widow James Young afferma che Taskmaster trarrà ispirazione da chiunque, da Spider-Man a Iron Man, da Winter Soldier e Captain America. "Taskmaster ha studiato gli Avengers; nei suoi combattimenti si può vedere questa sua caratteristica" dice Young. "Si vedono lampi di Capitan America, di Bucky, di Iron Man e anche di Spider-Man. Come combatti qualcuno che può incarnare tutti gli Avengers contemporaneamente? La parte difficile delle sequenze di lotta di questo film è stata far emergere tutti questi stili di combattimento, ma i fan non li dimenticheranno mai."

Taskmaster è già apparso numerose volte nei trailer del film e il suo stile di combattimento più unico che raro aveva già fatto discutere i fan, che avevano intravisto nelle sue movenze quelle di Occhio di Falco e Black Panther. Cosa vi aspettate da questo nuovo cattivo? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che il film con Scarlett Johansson e Florence Pugh rivelerà anche le origini della battuta su Budapest.