Black Widow, Taskmaster può imitare anche la tecnologia di Iron Man?

Dopo aver visto alcuni dei poteri che Taskmaster utilizzerà in Black Widow, dal merchandise del film è emerso un nuovo e interessante dettaglio che fa riferimento all'Iron Man di Rober Downey Jr.

Se nei vari trailer abbiamo visto il villain imitare i talenti di Black Widow, Occhio di Falco, e Captain America, dal nuovo playset dedicato al film sembra proprio che Taskmaster potrà utilizzare una tecnologia simile a quella di Tony Stark: come potete vedere in calce alla notizia, infatti, in una foto pubblicata da Hasbro la maschera del villain riporta la stessa interfaccia grafica dell'armatura di Iron Man.

Per scoprire tutte le potenzialità di Taskmaster dovremo probabilmente attendere il prossimo 29 aprile, giorno in cui il film debutterà nelle sale italiane con due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano. Restiamo inoltre in attesa della conferma ufficiale sul cameo di Iron Man in Black Widow che nei mesi scorsi era stato confermato da Angelo Maggi, doppiatore di Robert Downey Jr., magari proprio in relazione ad un suo incontro con il villain.

Ambientato tra gli eventi di Civil War e Infinity War, Black Widow darà ufficialmente il via alla Fase 4 del MCU. Dopodiché a novembre toccherà a Gli Eterni, di cui è da poco emersa una nuova foto dal set con Kit Harington e Gemma Chan.