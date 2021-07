Black Widow superato da Space Jam 2: grande partenza al box office USA per LeBron James

Il tanto atteso sequel della Warner Bros. del classico per famiglie Space Jam, intitolato Space Jam: A New Legacy, ha conquistato il primo posto al box office statunitense nel suo primo week-end di programmazione superando gli incassi di Black Widow, al suo secondo week-end.

Il film con LeBron James ha lanciato dai tre punti per il botteghino, conquistando $13,1 milioni venerdì 16 luglio da 3.965 sale e gli analisti prevedono un weekend di apertura da $32 milioni. I risultati schiacciano il secondo venerdì e secondo fine settimana del film con Scarlett Johansson, che nella giornata di ieri ha invece incassato $8 milioni di dollari, un risultato dal quale gli analisti hanno previsto un secondo weekend da $25,6 milioni. Un calo del -68% rispetto alla settimana d'apertura, dovuto alla disponibilità del film su Disney+ tramite accesso vip.

Tornando in casa Warner Bros., l'apertura di Space Jam: A New Legacy rappresenta il miglior debutto per la major durante la pandemia, superando addirittura Godzilla vs. Kong, che aveva incassato $28,2 milioni di dollari nel suo primo week-end di programmazione. Il film è anche il terzo debutto al primo posto per il regista Malcolm D. Lee nonché il suo più grande successo al weekend d'apertura, di poco superiore al debutto da $31 milioni di Girls Trip. Il regista ha recentemente espresso il desiderio di avere come protagonista The Rock per un eventuale Space Jam 3.

Inoltre, l'apertura da 32 milioni di Space Jam: A New Legacy supera quella dell'originale Space Jam, che 25 anni fa aveva debuttato con $27,5 milioni di dollari, senza tenere conto dell'inflazione: il film con Michael Jordan concluse la sua run domestica con un totale di $90,4 milioni di dollari, e $230 milioni a livello globale.

