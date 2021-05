Black Widow in streaming, la Disney sicura: 'Il metodo di distribuzione è quello giusto'

Nel corso di un recente vertice aziendale ospitato da JP Morgan Bob Chapek, il ceo della Disney, ha ammesso che la società ritiene ancora che il botteghino sia "debole" al momento e ha difeso il metodo di distribuzione scelto per Black Widow dei Marvel Studios.

Il film, che si è mostrato in queste nuovo foto con Scarlett Johansson, uscirà sia al cinema che sul servizio di streaming on demand Disney+ tramite accesso vip, che consentirà agli utenti di guardarlo direttamente da casa pagando un sovrapprezzo rispetto al normale abbonamento alla piattaforma. In Italia Black Widow uscirà con due giorni di anticipo nelle sale (il 7 luglio) per poi approdare sulla piattaforma (il 9 luglio) ma negli Stati Uniti l'uscita sarà contemporanea, e a tal proposito Chapek ha commentato:

"Una delle cose che abbiamo imparato è che la flessibilità è una buona cosa. Quello che vogliamo fare in questo momento è celebrare la flessibilità. Il nostro obiettivo attuale è quello di offrire ai consumatori il maggio numero di scelte possibile."

Tuttavia, durante la conferenza, il ceo della Disney non ha né confermato né negato che il metodo Premiere Access possa continuare anche nel 2022: "Per quanto riguarda ciò che succederà dopo questo anno fiscale, non abbiamo ancora annunciato quale sarà la nostra strategia: quali titoli saranno destinati alle sale cinematografiche, quali saranno esclusive Disney+ o se avremo ancora degli ibridi con Disney Premier Access, ma quel che è certo è che continueremo a monitorare l'evoluzione del mercato teatrale e useremo questa flessibilità per prendere la decisione giusta al momento giusto".