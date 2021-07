Black Widow: tutta la storia della Vedova Nera, da Iron Man 2 ad Avengers: Endgame

Natasha Romanoff ha forse goduto di uno spazio eccessivamente ridotto nel corso del Marvel Cinematic Universe: il personaggio di Scarlett Johansson è presente in gran parte dei film del franchise, ma solo con questo Black Widow ha avuto modo di ricevere il meritato approfondimento. Ma chi di voi ricorda la strada fatta per arrivare fin qui?

Mentre Black Widow si prepara a dominare i botteghini di tutto il mondo, dunque, cerchiamo di ripercorrere le orme della nostra Natasha lungo i film del Marvel Cinematic Universe, partendo ovviamente dal principio che, in questo caso, corrisponde ad Iron Man 2.

Nel film recentemente accusato da Scarlett Johansson di aver eccessivamente sessualizzato Natasha vediamo la nostra infiltrarsi nelle Stark Industries per conto dello SHIELD, finendo poi per smascherare Ivan Vanko e per riavviare l'armatura sabotata di War Machine in uno dei momenti clou del film.

Passiamo quindi ad Avengers, nel quale Natasha entra ufficialmente nella squadra composta da Tony, Cap, Hulk, Thor e Hawkeye: il nemico, ovviamente, è il Loki di Tom Hiddleston. Si torna a parlare di spionaggio, invece, in Captain America: The Winter Soldier: in questo caso la Vedova Nera risulta fondamentale nello smascheramento degli infiltrati dell'HYDRA nello SHIELD (nello stesso film, inoltre, ci viene rivelato il suo anno di nascita).

In Avengers: Age of Ultron assistiamo alla nascita dell'interesse romantico tra Natasha e Bruce Banner, mentre grazie a Wanda ci vengono per la prima volta mostrati alcuni frammenti dei ricordi risalenti all'epoca della Stanza Rossa. Stando alle parole di Scarlett Johansson, inoltre, Natasha è il personaggio con cui Falcon parla durante Ant-Man dopo esser stato sconfitto da Scott Lang.

In Captain America: Civil War vediamo quindi Black Widow schierarsi prima con Iron Man e poi con Steve Rogers, aiutando Cap a fuggire per poi seguire il suo esempio (è proprio a questo punto che prendono il via gli eventi narrati nel film uscito lo scorso 7 luglio). La clandestinità dura fino ad Avengers: Infinity War (in Spider-Man: Homecoming e Thor: Ragnarok appare solo per due cameo): sul finale del film l'ex-spia russa, dopo aver sconfitto Proxima Media Nox, risulta tra i personaggi risparmiati dallo Snap.

La storia di Natasha trova quindi il suo epilogo in Avengers: Endgame, durante il quale la nostra si sacrifica per permettere a Hawkeye di recuperare la Gemma dell'Anima. Quale di questi momenti avete preferito? Diteci la vostra nei commenti e, soprattutto, ricordatevi di ripassare tutto il necessario prima di Black Widow!