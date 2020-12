Da Black Widow a Star Wars, cosa aspettarsi nel giorno di fuoco della Disney!

E' stato ufficialmente confermato che il 10 dicembre Disney terrà il suo Investor Day, un evento fondamentale durante il quale la major rivelerà i propri piani futuri per i suoi diversi studi cinematografici.

Stiamo parlando ovviamente di Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar e Walt Disney Pictures, ognuno dei quali possiede notevoli assi nella manica che i fan stanno solo aspettando di vedere. Impossibile stabilire quali annunci arriveranno nel corso della giornata - l'evento vero e proprio durerà quattro ore circa - ma nel frattempo possiamo provare ad anticiparne qualcuno con pronostici più o meno possibili.

Ad esempio, tenendo a mente il video che ha preso a circolare qualche settimana fa, Marvel Studios potrebbe annunciare l'arrivo di Black Widow su Disney+, controbattendo alla recente manovra commerciale di Warner Media., che lancerà tutti i film Warner Bros. del 2021 su HBO Max. Al contrario, ponendosi in contrapposizione alla principale concorrente, Disney potrebbe stabilire una volta per tutte che il cinecomic con Scarlett Johansson arriverà solo in sala, e ripiegare su altre succose novità come i trailer dei progetti MCU tanto attesi quali Eterni, Shang-Chi, Falcon & The Winter Soldier, Loki, Occhio di Falco o Ms. Marvel, tutti film/serie tv completi o in fase di riprese da alcune settimane, mesi in diversi casi. C'è, inoltre, chi si accontenterebbe di annunci relativi a Captain Marvel 2, Blade, Ant-Man 3, Moon Knight o She-Hulk, ma anche i più golosi che invece vorrebbero saperne di più su X-Men, Fantastici 4, Deadpool 3 o addirittura progetti ancora sconosciuti.

Passando oltre Pixar potrebbe svelare nuovi film in cantiere o le prime immagini di Luca, intravisto nel documentario Dentro la Pixar disponibile da qualche giorno su Disney+, mentre Lucasfilm potrebbe essere pronta a scatenarsi sul fronte Star Wars, non solo con nuove serie tv ma soprattutto con i primi dettagli relativi al nuovo film di Taika Waititi.

Sul lato Walt Disney Pictures, infine, pare quasi confermata definitivamente l'indiscrezione che voleva su Disney+ film come Cruella, Peter Pan & Wendy e il remake di Pinocchio.

Secondo voi cosa succederà il 10 dicembre? Fateci sapere i vostri pronostici nella sezione dedicata ai commenti!