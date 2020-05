Black Widow, una star del film Marvel ha appena anticipato la vera identità di Taskmaster?

Ci sono molte teorie che circondano la vera identità di Taskmaster, nuovo villain del Marvel Cinematic Universe che farà il suo esordio in Black Widow, ma nel corso di una recente intervista una star del film potrebbe essersi lasciata sfuggire un prezioso indizio.

In questi mesi si sono inseguite le voci riguardanti l'identità di colui o colei che si cela dietro la maschera del cattivo, che secondo alcuni si rivelerà essere Melina Vostokoff (Rachel Weisz) eppure O-T Fagbenle, interprete di un personaggio legato allo SHIELD di nome Mason, nella live streaming di Instagram che trovate in calce all'articolo potrebbe aver ammesso la sua colpevolezza.

"Esiste un'intera teoria cospirazionista secondo cui io sarei Taskmaster", ha dichiarato l'attore, col suo interlocutore che ha subito aggiunto: "... e probabilmente lo sei!". Al che, Fagbenle ha replicato a sua volta: "Stai cercando di tirarmelo fuori? Pensavo di avertene parlato, pensavo di aver chiarito che doveva essere un segreto."

L'attore chiaramente l'ha presa a ridere, ma è difficile non chiedersi se la gaffe non sia stata un tentativo di rimediare ad un pasticcio combinato accidentalmente. Oppure, i più cinici potrebbero vederci una strategia pensata per depistare di proposito i fan più curiosi. Voi cosa ne pensate? Secondo voi chi si rivelerà dietro la maschera di Taskmaster? Ditecelo nei commenti.

