Black Widow, una star del film approfondisce il legame tra Rick Mason e Natasha Romanoff

I fan dell'MCU sono in attesa dell'uscita di Black Widow, rinviato al 2021 a causa della pandemia di Coronavirus. Il film introduce il personaggio di Rick Mason, interpretato da O.T. Fagbenle, e nel nuovo Black Widow: The Official Movie Special Book dei Marvel Studios, l'attore approfondisce il suo personaggio e il legame con Natasha.

"Mason è un cercatore di persone che non sono così affiliate agli eserciti, come i membri della malavita. Può trovare tutto ciò di cui ha bisogno. Ha avuto un legame lavorativo con Black Widow ma la sensazione è che ci sia qualcosa in più nella loro relazione che non sia strettamente legata al lavoro" ha confessato Fagbenle.



"La storia di Mason inizia quando Natasha sta cercando di scappare e ha bisogno di un posto dove nascondersi. Poi in seguito, quando si mette nei guai lo contatta di nuovo. Se hai bisogno di aiuto sono io il ragazzo a cui chiedere. Ogni volta che si trova nei guai mi chiama... Mason è il ragazzo che vorresti sempre dalla tua parte se ti trovi in una posizione difficile. Natasha sfrutta decisamente le opportunità che lui offre. Non paga mai veramente in contanti e nemmeno fa credito. Si tratta di un rapporto del tipo 'Sì, mettilo sul mio tab', 'Ormai è un conto piuttosto lungo!' Sono un donatore" confessa scherzando Fagbenle.

Black Widow è il primo film che vede come assoluta protagonista Natasha Romanoff/Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson.

