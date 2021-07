Black Widow, una star di Blade definisce il film con Scarlett Johansson 'pura immondizia'

Non tutti sono contenti del nuovo Black Widow, in uscita al cinema il prossimo 7 luglio nelle sale italiane e dal 9 luglio successivo in esclusiva su Disney+ con Accesso VIP. Ad esempio, Stephen Dorff che in Blade del 1998 interpretava Deacon Frost non è apparso particolarmente felice e interessato all'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe.

Nel corso di una recente intervista a The Independent, Dorff ha usato parole poco lusinghiere nei confronti del cinecomic con Scarlett Johansson apparendo anche piuttosto rude e duro. La discussione è sopraggiunta quando all'attore è stato chiesto un parere circa l'attuale stato di salute di Hollywood, con Dorff che ha pesantemente criticato la cerimonia degli Oscar di quest'anno definendola "la cosa più imbarazzante che abbia mai visto". Ma le parole riservate a Black Widow sono addirittura peggiori.

"Vado sempre alla ricerca delle cose buone perché non vorrei ritrovarmi in Black Widow. Mi sembra immondizia. Sembra un brutto videogioco. Sono imbarazzato per quelli che ci lavorano. Sono imbarazzato per Scarlett. Sono sicuro che sia stata pagata cinque, sette milioni di dollari ma sono imbarazzato per lei. Non vorrei essere in quei film. Davvero. Troverò quel giovane regista che vuole diventare il nuovo Kubrick e reciterò per lui invece".

Nonostante ciò che ne pensa Dorff, le reazioni della stampa a Black Widow sono state positive in larga parte, con la critica che ha evidenziato come sia uno dei migliori standalone della Marvel con Scarlett Johansson che finalmente ha l'opportunità di dare veramente tutta se stessa in un intero film su Natasha Romanoff.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, Black Widow vede nel cast anche Florence Pugh, Rachel Weisz e David Harbour per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 7 luglio e su Disney+ con Accesso VIP il 9 luglio seguente. Intanto si prevede un esordio da 100 milioni per Black Widow.