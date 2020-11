Black Widow, spunta un video che anticipa l'uscita su Disney Plus: tutti i dettagli!

Se nei giorni scorsi l'ipotesi di vedere Black Widow direttamente in streaming anziché al cinema sembrava aver perso consistenza, una clamorosa novità potrebbe nuovamente rimescolare le carte in tavola. È infatti trapelato online un video promozionale di Disney+ per il prossimo Investor Day del 10 dicembre, che rivelerebbe anche la data di uscita.

Della clip, visibile all'interno della notizia, non è stata confermata l'autenticità, per cui è opportuno andarci con i proverbiali piedi di piombo. Viene indicata, in ogni caso, la data del 16 aprile 2021 per l'uscita su Disney+ di Black Widow, in modalità Premier Access (come è successo, per intenderci, per il live-action Mulan). Il video parla anche di altre uscite di film e serie tv, e anticipa il lancio, sempre per il mese di aprile, di titoli vietati ai minori di 18 anni.

Mentre i fan cercano di capire quanto ci sia di vero in tutto ciò, un'autorevole voce sembra credere all'autenticità della clip, e quindi della notizia. Matthew Ball, ex head of strategy di Amazon Studios, è intervenuto infatti su Twitter per dire la sua.

"Mi è stato chiesto di questo trailer di Disney+ trapelato per l'Investor Day della Disney del 10 dicembre" ha scritto, come possiamo vedere anche in calce alla notizia. "Mi sembra reale, nonostante il mio scetticismo. Se fosse vero, incrementerebbe enormemente il valore della Disney. Ecco perché mi sembra così reale."

Staremo a vedere, e naturalmente vi aggiorneremo sugli sviluppi. Intanto la protagonista di Black Widow Scarlett Johansson ha appena festeggiato il 36° compleanno.