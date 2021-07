Black Widow, spiegato il mistero di Budapest e Occhio di Falco citato in The Avengers

Attualmente in programmazione nelle sale italiane, Black Widow da oggi è disponibile anche su Disney+ tramite l'Accesso Vip a pagamento, e grazie ad esso è stato finalmente spiegato un riferimento risalente ai tempi di The Avengers, primo crossover del MCU firmato da Joss Whedon.

Attenzione, seguono spoiler.

Stiamo parlando, come molti di voi avranno già capito, del mistero che avvolge una frase pronunciata da Natasha per la prima volta nel film del 2012 e ripresa sette anni più tardi in Avengers: Endgame, ovvero l'esperienza che lei e Occhio di Falco hanno condiviso a Budapest prima di diventare dei membri dei Vendicatori.

In sostanza, nel film viene rivelato che per compiere il passo finale della sua iniziazione come agente dello SHIELD, Natasha e Clint hanno dovuto abbattere definitivamente il programma della Stanza Rossa, vale a dire il luogo in cui la Vedova Nera è stata addestrata tramite lavaggio del cervello e allenamenti fisici estenuanti, oltre che ad un processo di sterilizzazione, per diventare un'assassina. Per raggiungere il loro obiettivo, i due hanno dovuto uccidere Dreykov, il leader della Stanza Rossa che poi si è rivelato essere ancora vivo, anche se nell'esplosione del suo palazzo è rimasta coinvolta anche una vittima innocente: sua figlia Antonia.

