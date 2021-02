Black Widow, ci sarà spazio per un sequel? Risponde la sceneggiatrice

Come sappiamo, Black Widow sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War. Considerato anche il finale di Avengers: Endgame, sembra proprio che il film sarà l'ultima occasione per vedere il personaggio di Scarlett Johansson nel Marvel Cinematic Universe.

La sceneggiatrice Jac Schaeffer, però, sembra non voler chiudere del tutto la porta a un eventuale futuro per Natasha Romanoff. In una recente intervista a Comicbook.com, parlando di Black Widow, ha infatti risposto così a una domanda al riguardo:

"Beh, sapete che sono stata così fortunata a saltare a bordo del treno Black Widow quando ha lasciato la stazione la prima volta, poi sono passata a WandaVision con altri scrittori di grande talento, ho preso la penna e ho continuato. Quindi, non posso dire niente su Black Widow se non che sono davvero entusiasta che venga fuori."

In occasione del San Diego Comic-Con del 2019, anche a Scarlett Johansson fu chiesto se avrebbe ripreso il ruolo di Natasha anche dopo Black Widow. "Se sopravvivo alle riprese di questo film, forse" aveva scherzato lei, tenendosi sul vago. La storia, in un modo o nell'altro, continuerà: sappiamo infatti che Florence Pugh interpreterà Yelena Belova anche in una prossima serie Disney+.

