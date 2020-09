Black Widow e Soul, qual è il destino dei due film Disney? Ecco cosa sta succedendo

Sembrerebbero imminenti nuovi cambiamenti sul fronte distributivo in casa Disney, nello specifico riguardanti due titoli di grande attativa: Black Widow e Soul.

Dopo l'ennesimo rinvio per Wonder Woman 1984 (che da noi arriverà addirittura nel 2021), ci si chiedeva cosa sarebbe potuto accadere a Black Widow, l'altro cinecomic con protagonista uno dei personaggi femminili di punta del panorama supereroistico.

Adesso sembrerebbe che Disney stia pensando di spostarne nuovamente l'uscita, facendo dunque slittare, con molte probabilità, anche i successivi prodotti cinematografici targati Marvel Studios.

È Variety a riportare l'indiscrezione, citando fonti "a conoscenza della situazione", nonostante Disney non abbia ancora commentato per smentire o confermare le dichiarazioni.

Tra l'altro, pare anche probabile l'arrivo di un altro atteso progetto su Disney+: stiamo parlando del film Pixar Soul, che era stato precedentemente posticipato a questo autunno.

Non è chiaro se si stia pensando a una normale release sulla piattaforma streaming come quella de L'Unico e Insuperbile Ivan, ovvero gratuita per tutti gli abbonati al servizio, o a un Premier Access come quello riservato a Mulan (dopotutto, si parlava di nuovi titoli che in futuro sarebbero rientrati in questa categoria).

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori dettagli, sia per Black Widow che per Soul, ma considerati anche i recenti incassi domestici di Tenet (nonostante in America abbiano riaperto ormai il il 70% delle sale cinematografiche) e quelli legati al mercato cinese di Mulan, è più facile che Disney opti per un nuovo rinvio per il primo titolo (e chi può saperlo per il secondo).