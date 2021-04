Black Widow, a sorpresa il nuovo trailer: Scarlett Johannson torna in azione

Pochi istanti fa i Marvel Studios hanno pubblicato a sorpresa il nuovo trailer di Black Widow, l'attesissimo cinecomic con protagonista Scarlett Johansson in uscita a luglio sssu Disney Plus.

L'attesissimo blockbuster sarà il vero addio di Scarlett Johansson al suo iconico personaggio Marvel, fornendo allo stesso tempo una visione più approfondita del suo passato e della sua vita da superspia. Atteso prima per aprile 2019 e successivamente novembre 2019, il film adesso uscirà il 9 luglio 2021 sia al cinema che su Disney+ tramite accesso VIP.



Nel thriller di spionaggio dei Marvel Studios Natasha Romanoff alias Vedova Nera affronterà le parti più oscure del suo passato a causa del sorgere di una pericolosa cospirazione con legami alla sua vita prima degli Avengers. Inseguita da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di abbatterla, Natasha deve affrontare la sua storia di spia e le relazioni lasciate a metà prima di arrivare negli Stati Uniti: il film, lo ricordiamo, sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ovvero nel periodo in cui la Vedova si era data alla macchia dopo aver tradito il governo e il team Iron Man a favore della registrazione dei superumani.

Nel cast anche David Harbour come Red Guardian e Rachel Weisz nei panni di Melina, mentre Florence Pugh sarà Yelena Belova, la nuova Vedova Nera che raccoglierà il testimone di Natasha per il futuro del MCU.