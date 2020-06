Da Black Widow a Shang-Chi: un'attrice potrebbe apparire in entrambi, cosa c'è sotto?

La notizia dell'ultim'ora è che la stuntwomen Jade Xu, dopo aver interpretato una delle Vedove nel Black Widow con Scarlett Johansson, potrebbe riapparire dopo brevissimo tempo nell'atteso Shang-Chi e il mistero dei 10 anelli: il motivo di questa insolita scelta? Proviamo a scoprirlo dopo il salto!

Dal set di Simu Liu e Awkwafina continuano, anche a causa dell'emergenza, ad arrivare pochissimi aggiornamenti: l'ultimo risale addirittura a due settimane fa e sembrerebbe indicare che le riprese di Shang-Chi sono finalmente ripartite.

Eppure, da allora silenzio totale, eccetto che per alcune foto apparse sul profilo Instagram della Xu, che sembrerebbe impegnata già da tempo sul suolo australiano per una nuova produzione e soprattutto, stando agli hashtag, per numerosi stunt.

Ipotizzare una continuità temporale tra le due pellicole e il conseguente crossover tra Black Widow e Shang-Chi sembrerebbe alquanto improbabile, anche se questo potrebbe giustificare la scelta di posticipare tutti i titoli della Fase 4, e non solo Black Widow, in conseguenza del lockdown. Se così fosse e le Vedove fossero impiegante anche'esse nella ricerca degli anelli, quale potrebbero essere gli sviluppi per Shang-Chi?

L'altra ipotesi è che, in virtù della corporatura, Xu possa essere stata scritturata come controfigura di Awkwafina, che da tempo si vocifera potrebbe interpretare la sorella del protagonista Fah Lo Suee: quale sarà la verità?

In attesa di nuovi aggiornamenti vi rimandiamo all'ultimo bruciante dettaglio emerso dal set di Shang-Chi, che nasconde sicuramente interessanti sviluppi per la trama.