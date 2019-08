Black Widow: primo sguardo al costume bianco di Vedova Nera nel film

Le nuove foto che provengono dalla Disney D23 Expo in California mostrano un primo sguardo ad uno dei nuovi costumi che verranno indossati da Scarlett Johansson in Black Widow, uno dei progetti più attesi futuri del Marvel Cinematic Universe, che vedrà la prima apparizione solitaria sul grande schermo di Natasha Romanoff.

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, è apparso al D23 Expo della Disney ad Anaheim, in California, per presentare i nuovi video che riguardano Black Widow e proprio in questo materiale si può vedere Scarlett Johansson indossare un costume bianco, che sembra ispirato al look di Natasha Romanoff sulla cover alternativa di Black Widow: Deadly Origin #2.

Per il momento immagini dalle riprese del film non sono ancora state distribuite ma sono già disponibili online i primi scatti di un look inedito per il personaggio di Scarlett Johansson - attrice più pagata al mondo - sul grande schermo.



I dettagli completi della trama di Black Widow sono ancori ignoti ma è stato già spiegato che il film sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, con Natasha Romanoff che dovrà affrontare Taskmaster.

Il film segnerà il debutto nel Marvel Cinematic Universe anche di Yelena Benova, secondo personaggio dell'era moderna ad usare il titolo di Black Widow nei fumetti. Nel frattempo il poster ha rivelato il look del Guardiano Rosso.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow vedrà nel cast anche David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle e il premio Oscar Rachel Weisz.

La produzione è attualmente in corso, per l'uscita al cinema prevista il 1° maggio 2020.