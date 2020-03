Black Widow, secondo David Harbour Red Guardian è il miglior personaggio dell'MCU

Chi è il miglior personaggio del Marvel Cinematic Universe? Siamo sicuri che a una domanda del genere otterremmo migliaia di risposte diverse, visto il roster a disposizione. Uno dei protagonisti di Black Widow sembra però avere le idee piuttosto chiare al riguardo.

Stiamo parlando di David Harbour: la star di Stranger Things, che darà volto a Red Guardian nel film che si incentrerà sulle avventure della compianta Natasha Romanoff di Scarlett Johansson, si è infatti espresso riguardo alla questione di cui sopra ostentando giusto una puntina di auto-celebrazione.

"So di essere di parte, ma credo che Red Guardian sia il miglior personaggio di tutto il Marvel Cinematic Universe. Voglio dire, è un narcisista, quindi mi sembra davvero giusto che sia io ad interpretarlo e che io la pensi così. Da un certo punto di vista è il classico supereroe cazzuto, ma quando poi lo incontri ti accorgi che ha questo bisogno di piacere, di essere visto come il tipo divertente ed importante che non è" ha spiegato Harbour.

Non resta che aspettare l'uscita del film al cinema per farci la nostra idea sulle parole di Harbour: Marvel ha recentemente rilasciato alcuni nuovi poster di Black Widow, ma tutti si aspettano una quasi inevitabile cancellazione a causa dell'epidemia di coronavirus. Empire, intanto, ha dedicato alcune copertine a Black Widow.