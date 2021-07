Black Widow, scoprite il buco di trama su Budapest nel nostro nuovo video

Il Marvel Cinematic Universe deve il suo successo anche alla maniacale attenzione dedicata ad ogni piccolo dettaglio, modus operandi che ha fatto sì che in un puzzle di dimensioni mastodontiche tutti i pezzi combaciassero alla perfezione. Questo, ovviamente, al netto di qualche piccola svista: prendiamo Black Widow, ad esempio.

Il film che ci ha presentato la nuova Vedova Nera del Marvel Cinematic Universe ha infatti commesso quella che in molti hanno interpretato come una piccola ingenuità che andrebbe a far sentire il suo peso non tanto sul film con Scarlett Johansson, quanto sul passato del franchise stesso.

La disattenzione (o presunta tale) di cui sopra riguarda una delle scene flashback più importanti presenti in Black Widow e si ricollega ad uno scambio di battute avvenuto tra Natasha Romanoff e Clint Barton durante il primo Avengers, nel bel mezzo della battaglia di New York contro l'esercito di Chitauri scatenati da Loki.

Molti di voi avranno probabilmente intuito l'oggetto del nostro discorso: per saperne di più, comunque, non vi resta altro da fare che dare un'occhiata al nostro nuovo video. A proposito dell'ultimo film del Marvel Cinematic Universe, intanto, Scarlett Johansson ha ricordato di aver quasi perso la parte di Black Widow all'epoca di Iron Man 2.