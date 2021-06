Black Widow, è scontro tra Natasha e Taskmaster nel nuovo poster ufficiale

In Black Widow vedremo finalmente Natasha Romanoff presentarci i membri della sua famiglia e regalarci uno sguardo decisamente più approfondito sul suo oscuro passato in Russia, tra il condizionamento ricevuto nella famigerata Red Room e dei rapporti personali non esattamente idilliaci.

Il film per il quale Florence Pugh si è ispirata a Charlie's Angels avrà però anche il compito di presentarci un nuovo, temibile villain del Marvel Cinematic Universe: stiamo ovviamente parlando di Taskmaster, ormai prossimo al suo esordio sul grande schermo.

Proprio Taskmaster è tra i protagonisti del nuovo poster ufficiale di Black Widow: nella locandina vediamo infatti la Natasha di Scarlett Johansson lanciarsi all'attacco del misterioso villain, che nel frattempo, almeno all'apparenza disarmato, sembra aspettare inerme che la nostra Avenger sfoghi la sua ira su di lui.

Sul Taskmaster che vedremo in Black Widow, come ben saprete, non conosciamo praticamente nessun dettaglio: i Marvel Studios hanno finora tenuto la bocca chiusa sul nome dell'attore e difficilmente si lasceranno sfuggire qualcosa a così poco tempo dall'uscita del film (a meno che qualcuno non parli più del dovuto... Vero, Tom Holland e Mark Ruffalo?). Nell'attesa dell'arrivo in sala il prossimo 7 luglio, intanto, vediamo quali sono state le prime reazioni a Black Widow da parte della stampa.