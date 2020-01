Black Widow, lo sceneggiatore di Thor: Ragnarok è l'unico autore dello script

La Marvel ha diffuso questa notte il secondo trailer ufficiale di Black Widow, il film che inaugurerà la Fase 4 del suo universo cinematografico e si concentrerà su una storia passata dell'agente dello SHIELD. Il filmato ci offre poi l'occasione di guardare da vicino la crew della pellicola.

Come possiamo notare, tra gli sceneggiatori accreditati c'è il solo Eric Pearson, che quindi è l'unico autore della storia su Black Widow che vedremo nelle sale alla fine del prossimo aprile. Questa è certamente una mossa insolita per i Marvel Studios, che si è sempre servita di diversi sceneggiatori per le sue pellicole, più numerosi altri per le varie riscritture a riprese in corso o per i programmati reshoot "di riparazione". Si tratta di una bella iniezione di fiducia quindi per Pearson, che ricordiamo essere stato co-sceneggiatore di Thor: Ragnarok, ma si è anche occupato degli script di Ant-Man, Spider-Man: Homecoming e dei due ultimi Avengers (pur non essendo stato accreditato ufficialmente).

Pearson è stato tra i maggiori autori dei cosiddetti Marvel Studios' One-Shots, che hanno poi portato alla creazione della serie su Agente Carter alla ABC, che ha anche contribuito a scrivere. Il soggetto di Black Widow è accreditato a Jac Schaeffer e Ned Benson, ma come detto il solo Pearson si è occupato di scrivere la sceneggiatura. Schaeffer è stato poi impegnato nella scrittura dell'imminente show per Disney+ WandaVision.

Black Widow è un prequel ambientato immediatamente dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ciò significa che, con i cinque anni aggiunti alla continuity da Avengers: Endgame, il film avrà luogo circa un decennio prima di Spider-Man: Far From Home. Su queste pagine potete recuperare il secondo trailer ufficiale della pellicola con Scarlett Johansson, fresca di doppia nomination agli Oscar 2020. La star del Marvel Cinematic Universe è infatti riuscita nella storia impresa di conquistare ben due nomination simultanee agli Academy Awards, una come miglior protagonista per Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e una come non protagonista per Jojo Rabbit di Taika Waititi, anch'egli vecchia conoscenza del Marvel Universe che sarà presto al lavoro sul quarto capitolo di Thor.

Diretto da Cate Shortland, il film vedrà la probabile ultima apparizione della Johansson nei panni della Vedova Nera. La pellicola debutterà in Italia il 29 aprile 2020, con due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano.