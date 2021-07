Black Widow, lo sceneggiatore risponde ai fan delusi dal colpo di scena su Taskmaster

Black Widow è finalmente disponibile nei cinema italiani e in streaming su Disney+, ma nonostante l'ottima accoglienza riservata dalla critica e dal pubblico, diversi fan sono rimasti delusi da alcune scelte narrative prese dagli autori.

Una di queste riguarda la vera identità di Taskmaster, che non vi sveliamo nel caso doveste ancora recuperare la pellicola. Intervistato da Comicbook.com, lo sceneggiatore Eric Pearson ha rivelato di essere rimasto colpito dal messaggio di un fan che si è detto "tradito" dal colpo di scena sul villain.

"Me ne è arrivata una (di lettera d'odio, ndr.). Ho commesso l'errore di guardare nelle richieste dei messaggi diretti e qualcuno ha scritto: 'Non voglio oltrepassare la linea, ma Taskmaster è stato il più grande tradimento della mia vita'", ha spiegato Pearson. "Mi sono arrabbiato per un secondo e poi ho pensato: 'Beh, allora hai avuto una vita piuttosto bella'. Se questa è la cosa peggiore che ti sia mai capitata, allora dovresti esserne entusiasta, perché si tratta solo di qualcuno in un film che non era chi volevi che fosse."

Nel frattempo sono arrivate anche le prime parole dell'interprete di Taskmaster, che in una recente intervista ha rivelato di non sapere se tornerà a vestire i panni del personaggio in un futuro titolo del MCU. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivederlo in azione? Fatecelo sapere nei commenti.