Black Widow, una scena tagliata ci mostra il finale alternativo del film

I Marvel Studios sono impegnati a godersi il più grande anno di uscite di contenuti fino ad oggi, grazie all'aggiunta di Disney+. Mentre i fan in questo momento si stanno preparando per l’imminente uscita del primo episodio di What If...?, sembra che una delle scene eliminate di Black Widow sia trapelata online.

Il film non smette di far parlare di se dopo che Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney, ma oggi ci concentriamo su questa scena tagliata che non è una scena qualsiasi, ma quello che potrebbe essere un finale alternativo.



Come potete vedere nel tweet di @CosmicMedia in calce alla notizia, Natasha osserva un gruppo di bambini che giocano ad Avengers nel suo vecchio quartiere dell'Ohio dove è cresciuta, una bambina si ferma a guardarla e allunga il braccio con un pugno chiuso per salutare (ed imitare) Natasha, che ricambia il gesto.

Questo sarebbe stato senza dubbio un finale emotivamente più forte per la protagonista, rendendosi conto di aver fatto del bene per il mondo. Inoltre, vedere una bambina libera di fingere di essere Black Widow aggiunge anche una certa rilevanza alle azioni che ha intrapreso nel film Natasha e dimostra l'influenza positiva di Vedova Nera.

È una versione piuttosto diversa del finale originale, poiché la versione cinematografica imposta praticamente la sua trama in Avengers: Infinity War, con Natasha che incontra Mason e sale sul Quinjet.



Vi lasciamo con la nostra recensione di Black Widow, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questa scena tagliata!