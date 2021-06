Black Widow, Scarlett Johansson svela un easter-egg di Avengers e i fan sono preoccupati!

Black Widow si prepara al debutto al cinema e su Disney+ e in questi giorni le protagoniste del film Scarlett Johansson e Florence Pugh sono al centro di una nuova spinta promozionale da parte dei Marvel Studios.

Dopo aver parlato del sacrificio di Natasha in Avengers: Endgame e del perché Black Widow sarà ambientato dopo Civil War, Scarlett Johansson ha svelato un retroscena legato ad Avengers: Infinity War che però ha fatto preoccupare i fan della saga dei Marvel Studios. A quanto pare, infatti, Yelena Belova di Florence Pugh indossa davvero lo stesso gilet che il pubblico ha visto sfoggiare da Natasha Romanoff in Avengers: Infinity War, come potete vedere nella foto in basso.

"Beh, in realtà è una cosa importante. Sembra molto superficiale, ma in realtà c'è un motivo davvero unico dietro, una cosa molto significativa", ha detto Scarlett Johansson. "Ed è stata un'idea totalmente di Kevin Feige. Adora questo retroscena che ha creato e in generale ama quei dettagli che collegano i personaggi l'uno all'altro". A tal proposito alcuni fan si sono preoccupati perché il dettaglio potrebbe presagire che Yelena non sopravviverà agli eventi del film: in realtà possiamo tranquillizzarvi, dato che Florence Pugh fa parte del cast di Occhio di Falco, la nuova serie tv Disney+ con protagonista Jeremy Renner che arriverà entro la fine del 2021 e che sarà ambientata dopo gli eventi di Endgame.

Nel corso di Black Widow, comunque, Natasha di Johansson otterrà in qualche modo il giubbotto di Yelena e lo indosserà per combattere Thanos e il suo esercito in Avengers: Infinity War. Non solo, dato che come sappiamo camberà anche il colore dei propri capelli per avvicinarsi a quello dk Yelena. "Quando abbiamo disegnato il giubbotto per Infinity War, all'epoca si trattava davvero solo di un modo per conferire al personaggio un look diverso. Ma è divertente come funziona la mente di Kevin in queste cose, il modo in cui immagina questo mondo. E quindi durante la lavorazione di Black Widow questo abito è diventato una sorta di cimelio, assumerà un valore significativo per Natasha in modo inaspettato e divertente."

Black Widow uscirà nei cinema italiani dal 7 luglio e approderà su Disney+ dal 9 luglio.