Black Widow, Scarlett Johansson sulla storia d'amore tra la Vedova Nera e Hulk

Se avete seguito gli sviluppi del Marvel Cinematic Universe fin dall'inizio, allora di certo non vi sarete dimenticati delle prime avvisaglie di love-story fra Vedova Nera e Hulk, una delle relazioni più stravaganti raccontate dai Marvel Studios.

La sottotrama fu piantata da Joss Whedon in The Avengers e arrivò al suo apice con il suo sequel Avengers: Age of Ultron, ma si interruppe una volta che le strade del regista e del produttore Kevin Feige si divisero: si divisero anche quelle di Natasha e Bruce, lei sulla Terra e destinata a diventare una fuorilegge dopo essersi schierata con Captain America durante gli eventi di Civil War - "periodo storico" che sarà raccontato nel nuovo film stand-alone Black Widow -, lui in viaggio verso i confini dell'universo per la cintura di campione del mondo nella fossa di gladiatori di Sakaar, dove sarebbe stato ritrovato nel corso di Thor: Ragnarok.

I personaggi si sarebbero rincontrati nella concitazione al cardiopalma di Avengers: Infinity War, ma come visto in Avengers: Endgame dopo la tragedia che ha sconvolto l'universo dimezzandone la vita, in cinque anni di dolore non sono riusciti a riavvicinarsi.

Parlando col The Hollywood Reporter, Scarlett Johansson ha detto la sua su questa storia d'amore interrotta:

"Penso che abbiano fatto una scelta in base al bene superiore. Credo che tutti abbiamo avuto una persona speciale che si, forse potrebbe essere quella giusta, ma sono le circostanze dell'incontro ad essere sbagliate. Fra loro due, semplicemente, non è andata".

