Black Widow, Scarlett Johansson sgrida il marito: 'Non vuole spoiler in casa'

Colin Jost ha trovato un raro 'contro' tra i tanti 'pro' dell'essere sposati con Scarlett Johansson: gli spoiler! Lo ha rivelato la star di Black Widow durante una recente intervista promozionale per l'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios, in uscita dal 7 luglio.

Parlando al The Jess Cagle Show su Sirius XM, la star del Marvel Cinematic Universe ha spiegato che nella sua quotidianità coniugale è difficile parlare di lavoro: "Quando stavamo girando Black Widow a Londra, in città c'era anche Colin - lui stava girando Tom & Jerry - il che è stato molto bello perché siamo stati insieme nella stessa città per molto tempo. Con questo lavoro è una cosa rara", ha detto l'attrice. "Ma presto le cose hanno iniziato a prendere una strana piega. Ad esempio, se quel giorno stavamo realizzando una grande scena d'azione o altro, non potevo parlarne a casa. Lui non voleva proprio saperne, capito? Non voleva alcun dettaglio. Non c'erano le classiche chiacchierate tipo: 'Allora, com'è stata la tua giornata?' Una volta volevo ripassare qualche battuta, così gli ho dato il copione e lui mi ha guardato e mi ha detto: 'Non è che ci trovo qualche spoiler, vero?'".

Alla fine però Colin Jost si è 'sacrificato' e ha accettato di aiutare Scarlett Johansson a ripassare ... ma ad una condizione. "Voleva uno 'spoiler alert' ad ogni battuta, mentre stavamo leggendo. Riuscite a crederci?"

Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati dallo scorso ottobre, quando hanno annunciato l'unione tramite l'account Instagram di Meals on Wheels. Black Widow arriverà nei cinema italiani dal 7 luglio e in anteprima su Disney+ dal 9 luglio. Nei giorni scorsi, Scarlett Johansson ha annunciato l'addio a Black Widow dopo l'uscita del film: secondo diverse teorie, la giovane Florence Pugh prenderà il suo posto come nuova Vedova Nera.