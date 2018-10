Black Widow: Scarlett Johansson sarà pagata $15 milioni per realizzare lo stand-alone

I Marvel Studios stanno accelerando la pre-produzione dell'attesissimo film stand-alone sul personaggio della Vedova Nera, e stando a quanto riportato dal The Hollywood Reporter Scarlett Johansson riceverà un compenso di $15 milioni per la realizzazione del progetto.

La cifra alza il salario della star al pari di quello riservato in Avengers: Infinity War ai suoi colleghi del Marvel Cinematic Universe Chris Evans (Captain America) e Chris Hemsworth (Thor).

La Johansson ha interpretato la parte di Natasha Romanov per in sette pellicole, tra cui Iron Man 2, Avengers, Capitan America: Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Capitan America: Civil Wa, Avengers: Infinity War e il prossimo Avengers 4. Mentre numerose fonti hanno confermato la cifra riportata dal THR, un portavoce della Marvel ha comunicato che "i Marvel Studios contestano l'accuratezza di questi numeri, e per questioni di politica non cifre relative a stipendi o condizioni d'accordo non saranno mai rese pubbliche".

Tuttavia, dando per buone queste cifre, il nuovo stipendio della Johansson rappresenterebbe un nuovo standard per un film stand-alone, che generalmente non supera i $5 milioni. Nel 2008 Robert Downey Jr. ha ricevuto $500.000 per la sua parte in Iron Man, mentre Chadwick Boseman ha incassato circa $2 milioni nel primo Black Panther. Perfino Brie Larson, protagonista del prossimo stand-alone Captain Marvel, è stata pagata "solo" $5 milioni.

Black Widow sarà diretto da Cate Shortland e sarà scritto da Jac Schaeffer. Il film sarà un prequel ambientato prima degli eventi di The Avengers.