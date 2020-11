Black Widow, Scarlett Johansson: 'Riveleremo il significato di Budapest, è fondamentale'

A quanto pare i Marvel Studios avranno la possibilità di rispondere ad una delle domande più interessanti riguardanti il passato di Natasha Romanoff con Black Widow, quella che riguarda la leggendaria missione a Budapest con Occhio di Falco.

Citata precedentemente in diversi film della saga di Avengers, la missione ha suscitato l'interesse dei fan per anni e ora è stato confermato che Black Widow rivelerà finalmente cosa è successo in quell'occasione di tanti anni fa. E' stata nientemeno che Scarlett Johansson a rivelarlo in un'intervista inclusa in Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book.

"Eravamo tutti d'accordo che dovevamo scoprire cosa era successo a Budapest. La cosa è iniziata come una battuta che Joss Whedon voleva inserire in The Avengers, un momento divertente tra Occhio di Falco e Black Widow. Abbiamo Clint e Natasha che parlano della loro storia e il pubblico ottiene un piccolo easter-egg divertente sul quale i fan possono teorizzare. Abbiamo pensato che se non fossimo tornati a Budapest per scoprire l'origine di quella battuta, allora le persone si sarebbero sentite insoddisfatte. Abbiamo spesso parlato di quello che sta succedendo nella testa di Natasha. Penso davvero che Natasha sia ossessionata dall'avere questo passato per il quale si sente così in colpa. Il lavoro incompiuto è quel senso di colpa che la segue, che deriva tutto da quello che è successo a Budapest. Black Widow non parla di quello che è successo a Budapest, ma per noi è un enorme punto di partenza per comprendere la pesantezza del fardello di Natasha."

