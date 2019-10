Black Widow, Scarlett Johansson rivela: 'La fine di Natasha è definitiva'

Nel corso dell'ultima puntata del Jimmy Kimmel Live, la star Scarlett Johansson è stata ospitata per parlare, fra le altre cose, anche di Black Widow, nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe che oltre ad inaugurare la Fase 4 darà anche una chiusura alla storia di Natasha.

Nello specifico, parlando con Jimmy Kimmel, la Johansson ha spiegato che il suo stand-alone non servirà a "riparare" in qualche modo gli eventi di Avengers: Endgame, dato che la morte del personaggio è definitiva.

"Le persone ancora non vogliono crederci e all'inizio hanno persino tentato di convincermi che il mio personaggio non fosse realmente morto, che magari questo film esistesse in un universo parallelo o cose del genere, ma non è così."

L'attrice però non si è dilungata in ulteriori precisazioni, restando molto generica e dicendosi eccitata all'idea che il pubblico possa finalmente vedere il film.

"Sono molto eccitata, non vedo l'ora di poterlo condividere con voi. E' stato fantastico. Lo so, io sono di parte, ma è stato davvero incredibile e mi ha dato un senso di completezza."

Ricordiamo che proprio la Johansson, nel corso di una recente apparizione pubblica, ha definito il film come parte di un franchise a sé stante, dichiarazione che ha spinto in molti a credere che Black Widow darà il via ad una nuova saga con protagonista Yelena Belova, la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh, che evidentemente erediterebbe il ruolo che Natasha ha avuto nel MCU in questi anni.