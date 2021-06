Black Widow, Scarlett Johansson su QUELLA mossa di Natasha: 'Ecco come la chiamiamo'

Quante volte abbiamo visto Black Widow dare il meglio di sé in combattimento nel corso degli ultimi dieci anni? Il personaggio di Scarlett Johansson ha preso parte a quasi tutte le battaglie più importanti del Marvel Cinematic Universe, distinguendosi sempre per l'utilizzo ripetuto della sua tipica mossa di combattimento.

Dopo aver confermato il suo addio a Marvel dopo Black Widow, dunque, la nostra Scarlett è tornata a parlare della sua signature move, quella, per intenderci, che vede Natasha afferrare tra le gambe la testa del malcapitato di turno per poi scaraventarlo a terra.

"Ah sì, la presa inguine-gola [crotch-throat grab in inglese, ndr]. Sai, la presa inguine-gola... Penso sia questo il nome con cui vi facciamo amorevolmente riferimento. Un nome davvero brutto, già. Ma in effetti si tratta di questo. Sai, è una specie di... Oh, ma l'avete vista, ho battuto il Soldato d'Inverno con quella. Ho abbattuto così tanti soldati. L'ho fatta su Jon Favreau in quella scena di Iron Man 2. Taskmaster, in effetti... C'è una scena, non so se la vedremo nella final cut, in cui lo butto giù con quella mossa. Ha un nome orribile, ma è innegabilmente bella da vedere" sono state le parole di Johansson.

Riuscite a ricordare tutte le volte in cui abbiamo visto Natasha esibirsi nella sua celebre presa? Fatecelo sapere nei commenti! Nell'ultimo video ufficiale del film, intanto, abbiamo visto Black Widow affrontare Taskmaster.