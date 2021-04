Black Widow, Scarlett Johansson protagonista del video per il National Superhero Day

Il 28 aprile è il National Superhero Day, e in un giorno come questo non poteva certo mancare un messaggio da parte dei Marvel Studios, coloro che hanno data all'universo cinematografico di supereroi di più grande successo al mondo. Ecco allora l'ambasciatrice scelta per l'occasione: Black Widow

I Marvel Studios festeggiano il National Superhero Day con un promo interamente dedicato a una delle sue eroine di punta, nonché uno Avenger originali del MCU, Black Widow.

"Quanto sapete davvero sull'elusiva Natasha Romanoff?" chiede Scarlett Johansson nel video che trovate anche in testa alla notizia.

"Quando è arrivato il momento di riunire gli Avengers, chi è che ha chiamato lo S.H.I.E.L.D.? 'ex-assassina del KGB, agente dello S.H.I.E.L.D. e Avenger, ha combattuto nella Battaglia di New York, si è scontrata con il Soldato d'Inverno, ha difeso il mondo contro Ultron, ha firmato gli Accordi di Sokovia, ha fatto i conti con le conseguenze dell'iniziativa, e ha respinto le forze di Thanos" continua l'attrice, mentre sullo sfondo si susseguono, uno dopo l'altro, i vari avvenimenti a cui fa riferimento l'interprete di Natasha Romanoff.

"Quando tutto sembrava perduto, lei ha mantenuto unito il team, ma quanto la conoscete davvero? È il momento di scoprire la sua storia. Lo stavate aspettando" conclude infine, ricordando ai fan Marvel che il film di Black Widow arriverà a luglio nelle sale e anche su Disney+, dove sarà disponibile per la visione tramite Accesso ViP.