Black Widow, Scarlett Johansson promette: il film darà una degna conclusione dopo Endgame

In arrivo nelle sale il prossimo luglio, Black Widow sarà ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avegers: Infinity War, ma stando a Scarlett Johansson avrà anche modo di affrontare il destino del personaggio in Avengers: Endgame.

Il personaggio è apparso l'ultima volta nel film record dei fratelli Russo, dove ha sacrificato la propria vita per permettere ad Occhio di Falco di mettere le mani sulla Gemma dell'Anima, e nonostante Black Widow sia di fatto una sorta di midquel, l'attrice ha spiegato che il film darà una sorta di "risoluzione" alla storia di Natasha.

"Il nostro obiettivo è far rimanere i fan soddisfatti da questa storia. In un certo senso, potrebbero avere una risoluzione riguardo alla morte del personaggio. Sembrava che la gente lo volesse" ha dichiarato la Johnsson in una recente intervista con Total Film.

Nell'ultimo numero della rivista hanno trovato spazio anche delle nuove dichiarazioni di David Harbour, che ha parlato del suo ruolo di Alexei Shostakov aka Red Guardian. "Ha un atteggiamento da gangster, ed è coperto da tatuaggi. Ha questa barba e i denti d'oro. È pazzo. È in una brutta situazione e ha bisogno di redenzione."



Intanto, la Disney ha spiegato perché Black Widow uscirà in contemporanea al cinema e in streaming.