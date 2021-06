Black Widow, Scarlett Johansson parla del suo futuro nel MCU: preparate i fazzoletti!

Il nuovo trailer di Black Widow ha ricordato ai fan del Marvel Cinematic Universe che il film scaverà nel passato della protagonista interpretata da Scarlett Johansson, ma per quanto riguarda il suo futuro?

Come saprete il personaggio ha trovato la morte durante gli eventi di Avengers: Endgame, motivo per cui questo film stand-alone - che inaugurerà la Fase 4 cinematografica - sarà un vero e proprio spin-off prequel ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War, quindi parecchi anni prima del sacrificio di Natasha su Vormir. Col ruolo di Vedova Nera che molto probabilmente finirà col passare a Florence Pugh, che dopo Black Widow riprenderà i panni di Yelena Belova anche nella serie tv di Occhio di Falco, cosa ne sarà di Scarlett Johansson?

"La realizzazione di questo film è stata decisamente agrodolce perché amo la mia famiglia Marvel", ha detto Scarlett Johansson. “Non sarò mai pronta a non farne parte. Saranno sempre una famiglia per me. Non mi sentirò mai pronto a non essere al loro fianco, perché odierei scoprire di essermi persa qualche momento fondamentale della loro storia. Quindi, chi lo sa? Forse a un certo punto avremo l'opportunità di collaborare in qualche altro modo. Ma è stato sicuramente meraviglioso poter produrre questo film insieme a loro, perché ho avuto modo di conoscere più approfonditamente il processo che sta dietro ad ogni film. È stato molto emozionante. Allo stesso tempo, mi sento pronta ad andare avanti dopo questo capitolo perché questo film mi rende incredibilmente orgogliosa. Amerò sempre Natasha, ma ad ogni modo, e certamente come attore, è sempre meglio lasciare una situazione quando sei al top."

Dato che la stessa Scarlett Johansson in passato aveva parlato di Black Widow come di un primo capitolo di un nuovo franchise, in molti sono convinti che Florence Pugh sarà la protagonista di eventuali nuovi film con la Johansson in qualità di produttrice. Staremo a vedere nei prossimi mesi quali annunci arriveranno da parte dei Marvel Studios.

Black Widow uscirà nei cinema italiani dal 7 luglio e dal 9 luglio arriverà su Disney+ tramite Accesso Vip.