Black Widow con Scarlett Johansson non andrà su Disney Plus, ma Emma Stone si!

Un nuovo rapporto suggerisce che, dopo l'annuncio di Wonder Woman 1984 su HBO Max, la Disney si starebbe preparando a rispondere con l'annuncio del dirottamento su Disney+ di altri pezzi da novanta realizzati per il cinema.

Stando a quanto riportato da Deadline, infatti, la Disney sta prendendo in considerazione l'idea di spostare film importanti per il suo pubblico come Crudelia, Pinocchio, Peter Pan & Wendy sul servizio di streaming on demand Disney+.

Si tratterebbe della stessa decisione presa con Mulan, ultimo titolo della collana dei remake live-action della major, che durante l'estate è stato presentato in anteprima su Disney+ invece che nei cinema come inizialmente previsto. Secondo quanto riferito, la Disney è soddisfatta del successo ottenuto da Mulan sulla piattaforma di streaming, e per i nuovi remake live-action come Crudelia, Pinocchio e Peter Pan & Wendy è probabile che utilizzi la medesima formula, al limite abbandonando quella del Premiere Access.

La stessa strategia non sarà usata con Black Widow, il nuovo film Marvel con Scarlett Johansson, dato che per questa produzione la Disney sarebbe disposta ad aspettare la riapertura dei cinema.

Ricordiamo che Pinocchio live-action sarà diretto Robert Zemeckis con Tom Hanks nei panni di Geppetto, il film live-action Peter Pan & Wendy include Yara Shahidi nei panni di Campanellino e il prequel live-action de La carica dei 101 vanterà n Emma Stone nei panni di Crudelia de Mon. Ovviamente con questo articolo non vogliamo comunicarvi un passaggio ufficiale di questi titoli su Disney+, ma solo segnalarvi che la major in queste ore sta seriamente meditando sulla cosa.

