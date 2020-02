Black Widow, Scarlett Johansson mozzafiato in una nuova immagine del film

Dopo la nuova immagine dedicata a Taskmaster, arriva online anche quella dedicata alla protagonista di Black Widow, la star Scarlett Johansson, che è tornata nella parte di Natasha Romanoff per il film Marvel Studios stand-alone in arrivo il 29 aprile.

Come al solito potete ammirare l'immagine in calce all'articolo.

Considerato che The New Mutants, sempre in uscita ad aprile, è l'ultimo residuo della gestione della 20th Century Fox per il franchise degli X-Men, Black Widow sarà a tutti gli effetti la prima vera uscita Marvel Cinematic Universe per il 2020, anno che vedrà anche l'arrivo di Falcon & The Winter Soldier ad agosto, Gli Eterni a novembre e WandaVision a dicembre.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, l'avventura da solista di Natasha Romanoff vedrà la superspia degli Avengers tornare alle sue origini nel tentativo di sgominare una pericolosa organizzazione che le dà incessantemente la caccia: per farlo si servirà della sua vecchia "famiglia", la sua addestratrice Melina (Rachel Weisz), l'agente speciale Red Guardian (David Harbour) e la sua "sorellina" Yelena Belova (Florence Pugh), la seconda Vedova Nera.

Il film dovrebbe essere anche l'ultima uscita MCU di Scarlett Johansson, il cui personaggio ha trovato la morte in una delle migliori scene di Avengers: Endgame. Lo sguardo però sarà rivolto anche al futuro: secondo alcuni rumor infatti il film sarà il primo tassello per il debutto nel MCU dei Thunderbolts, supergruppo nel quale nei fumetti hanno militato sia Yelena Belova che il generale Thaddeus Ross, interpretato da William Hurt, che avrà una parte in Black Widow. Secondo un nuovo rumor, Ross è destinato a diventare Red Hulk.

