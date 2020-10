Black Widow, Scarlett Johansson è meravigliosa nella nuova foto del film

Black Widow, il nuovo attesissimo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Scarlett Johansson, sarà anche stato rinviato al 2021, ma il libro Marvel's Black Widow: The Official Movie Special Book è ancora atteso nelle librerei statunitensi per il 3 novembre prossimo.

Qualche minuto fa, tuttavia, è trapela online un'immagine tratta dal volume da collezione: come potete vedere in calce all'articolo, la foto estratta dal film mostra la Natasha Romanoff di Scarlett Johansson davanti a quelli che sembrerebbero i fiordi norvegesi.

Come noto parte del film sarà ambientata in Norvegia (o per lo meno è lì che parte del film è stata girata) e dall'immagine in questione possiamo intuire che la scena ritratta coglie la protagonista in un momento di riflessione, probabilmente prima della tipica scena d'azione che i fan si aspettano da un film dedicato alla superspia degli Avengers. I fan più attenti noteranno anche la classica chioma rossa di Natasha, segno evidente che la sequenza è ambientata prima di Avengers: Infinity War.

Ricordiamo che, recentemente, è tornato in auge il grande dibattito: Black Widow deve uscire su Disney+, oppure è giusto aspettare la riapertura totale dei cinema? Sappiamo che gli investitori Disney stanno spingendo per un'uscita online, ma voi che cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti ecco Scarlett Johansson e Florence Pugh sulle cover di Marie Claire.