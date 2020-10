Black Widow, Scarlett Johansson e Florence Pugh splendide per la cover di Marie Claire

Anche se l'attesissimo Black Widow è stato recentemente posticipato di altri 6 mesi a causa della Pandemia globale, le protagonista del cinecomic di Cate Shortland, Scarlett Johansson e Florence Pugh, hanno splendidamente posato per un nuovo profilo sull'ultimo numero del magazine Marie Claire.

Ha condividere uno scatto ci ha pensato via Instagram la Pugh, che ha scritto: "Ecco come io e Scarlett ci sediamo addosso ogni volta".



Nel thriller di spionaggio del Marvel Cinematic Universe, ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, la Vedova Nera dovrà affrontare le parti più oscure del suo passato quando una pericolosa cospirazione legata alla sua precedente vita nel KGB torna a perseguitarla. Inseguita da una task force che non si fermerà davanti a nulla pur di catturarla, Natasha si ritroverà faccia a faccia con la sua vecchia vita e i suoi vecchi affetti appartenenti ad un mondo abbandonato molto prima di diventare una degli Avengers.

Oltre alla Johansson, lo ricordiamo, il film diretto dalla Shortland vedrà nel cast anche Rachel Weisz e David Harbour, quest'ultimo nei panni di Red Guardian, mentre non è ancora sta rivelato l'interprete (né l'identità) del villain Taskmaster.



Adesso l'uscita di Black Widow è prevista nelle sale cinematografiche americane il 7 maggio 2021, posticipato a causa della Pandemia da Coronavirus.