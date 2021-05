Black Widow: Scarlett Johansson e Florence Pugh nel nuovo trailer del film Marvel Studios

Uscirà finalmente il prossimo luglio al cinema e su Disney Plus Black Widow, il film che lancerà la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe anche in sala dopo le recenti serie televisive. Nella prima clip lanciata nel corso degli MTV Movie e TV Awards vediamo Scarlett Johansson e la new entry del franchise Florence Pugh in un inseguimento.

Le due protagoniste di questa nuova avventura che rispolvererà il passato della Avenger sono immerse in un inseguimento automobilistico per seminare una spietata assassina inviata ad ucciderle entrambe. Potete visualizzarla comodamente in alto su questa pagina.

Nel corso della serata agli MTV Movie e TV Awards, Scarlett Johansson ha ricevuto il Generation Award, premio insignitole come riconoscimento per la sua straordinaria carriera con la seguente motivazione:

"Scarlett Johansson lavora per l'industria dell'intrattenimento ormai da due decenni. I suoi primi lavori risalgono agli anni '90, ben prima che diventasse una star del cinema action e un membro degli Avengers, quando interpretò ruoli da bambina e da adolescente con incredibile profondità, diventando poi una delle attrici preferite di registi come i fratelli Coen, Christopher Nolan, Spike Jonze e tanti altri" si legge nel comunicato di MTV.

In precedenza avevano ricevuto il medesimo riconoscimento anche The Rock, Will Smith, Reese Witherspoon, Robert Downey Jr., Sandra Bullock, Johnny Depp e Ben Stiller. "Non è una forzatura dire che la carriera di Scarlett Johansson abbia attraversato un'intera generazione" prosegue il comunicato.

Black Widow approderà in sala il 7 luglio 2021, per poi arrivare su Disney+ il 9 luglio successivo con Accesso VIP, ovvero pagando un prezzo aggiuntivo oltre all'abbonamento mensile alla piattaforma già attivo. Intanto, i fan stanno letteralmente impazzendo per il Taskmaster di Black Widow.