Black Widow, Scarlett Johansson e Florence Pugh in nuove emozionanti immagini del film

Nonostante per vederlo dovremo aspettare il mese di novembre, salvo ulteriori rinvii dovuti alla emergenza sanitaria globale, continuano ad approdare in rete delle nuove immagini promozionali di Black Widow, la pellicola che sancirà probabilmente l'addio al personaggio di Natasha Romanoff al Marvel Cinematic Universe.

Nelle nuove immagini promozionali possiamo ammirare ancora Scarlett Johansson nei panni del personaggio che per anni ci ha accompagnato all'interno di questo universo e ha fornito agli spettatori e ai fan Marvel uno sguardo privilegiato. Dopo la morte di Natasha in Avengers: Endgame, sappiamo che il personaggio è definitivamente morto e non potrà essere riportato in vita per apparizioni futuro, almeno fino ad ora, per quanto ne sappiamo. Le immagini ci mostrano l'ex-agente dello SHIELD in compagnia dell'attrice Florence Pugh, che nella pellicola standalone interpreterà la sorella della protagonista (e possibile nuova Vedova Nera dell'UCM): Yelena Belova.

"Interpreto Yelena - ha commentato la Pugh - la fastidiosa sorellina che dice tutto ciò che le passa per la testa senza preoccuparsi molto delle conseguenze delle sue parole. Quando la incontriamo per la prima volta sta ancora cercando di scoprire il mondo sotto una nuova luce. E' ferita e complicata. Quando incontra il personaggio di Scarlett, Natasha, Yelena scorpirà chi è dopo essere stata tanto tempo nella Red Room. Quindi insieme stanno entrambe soffrendo in modo molto simile".

In precedenza, la Johansson aveva assicurato che Black Widow non sarà il funerale di Natasha bensì una sua celebrazione. La pellicola sarà quindi una celebrazione della vita della spia russa, che chiuderà finalmente in cerchio svelando nuovi dettagli ancora sconosciuti del suo passato. Molti tasselli della trama mancano ancora all'appello e i fan sperano che un nuovo trailer di Black Widow arrivi presto con nuove, preziose informazioni.