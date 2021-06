Black Widow: Scarlett Johansson e Florence Pugh sono adorabili nella nuova foto dal set

Oggi è giornata di risate per i Marvel Studios: dopo la foto di Chris Hemsworth e Chris Pratt sul set di Thor: Love & Thunder, dal set di Black Widow arriva uno scatto che ritrae Scarlett Johansson e Florence Pugh ridersela di gusto tra una ripresa e l'altra in sella ad una motocicletta.

Lo scopo del post delle due attrici di Black Widow però non è quello di prendere in giro Chris Evans nel giorno del suo compleanno, bensì quello di ricordare ai fan del Marvel Cinematic Universe che manca solo un mese all'uscita dell'attesissimo nuovo film dei Marvel Studios. I fan ormai non stanno più nella pelle, dato che Black Widow avrà l'onore di interrompere un digiuno da grande schermo che per i Marvel Studios è iniziato nell'estate 2019 con l'uscita di Spider-Man: Far From Home: la Fase 4 del MCU è stata inaugurata su Disney+ da WandaVision e nei mesi scorsi è proseguita con The Falcon and The Winter Soldier e adesso con Loki, ma il film con Scarlett Johansson e Florence Pugh sarà il primo ad arrivare al cinema dopo un 2020 senza MCU.

Black Widow è atteso nei cinema italiani per il prossimo 7 luglio mentre dal 9 luglio arriverà anche su Disney Plus acquistabile tramite accesso VIP. Il film, che è stato descritto da Scarlett Johansson come 'il primo capitolo di un nuovo franchise', sarà ambientato dopo gli eventi di Captain America: Civil War e includerà anche gli esordi di David Harbour, Rachel Weisz e O-T Fagbenle. La candidata all'Oscar Florence Pugh tornerà nei panni della nuova Vedova Nera Yelena Belova anche nella serie tv Hawkeye, attesa entro la fine del 2021 su Disney+ e con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Steinfeld.

Ormai manca pochissimo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.