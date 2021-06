Black Widow, Scarlett Johansson: Ecco perché è ambientato dopo Captain America: Civil War

Black Widow arriverà finalmente al cinema il 7 luglio e Scarlett Johansson ha spiegato in un’intervista perché il lungometraggio è ambientato in un punto preciso della timeline del Marvel Cinematic Universe.

Anche se abbiamo visto qualcosa del passato oscuro di Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) negli anni, Black Widow non funzionerà esattamente come una storia di origine in piena regola. Johansson ha dichiarato di voler trovare un modo per far andare avanti la storia di Natasha, anche se la linea temporale della narrazione sarà un passo indietro.

Black Widow, diretto da Cate Shortland, sarà ambientato all'indomani di Captain America: Civil War. Dopo aver assistito Cap (Chris Evans) e Bucky (Sebastian Stan) immobilizzando Black Panther (Chadwick Boseman), Natasha fuggì in esilio mentre il resto del Team Cap fu arrestato e temporaneamente detenuto.

Intervistata da CinemaBlend Johansson ha spiegato perché questo momento era il punto ideale nella timeline del MCU per mettere in scena questa storia:

"Natasha ha sempre fatto parte di qualche operazione e ha avuto una rete di sicurezza. Non so se "rete di sicurezza" sia il modo migliore per dirlo. È sempre stata un'agente e in realtà non ha mai dovuto, nel bene o nel male, prendere decisioni da sola. Ha preso delle decisioni, ma è parte di questo insieme più grande – e che si trattasse della Red Room o dello SHIELD o dei Vendicatori, ha avuto questo tipo di famiglia. E poi dopo Civil War è tutto finito. Tutto è andato e lei è, per la prima volta in assoluto, era davvero da sola" ha detto l'attrice.



Johansson ha continuato: "Natasha potrebbe scomparire completamente nell'etere, non deve tornare a nulla, che è un posto piuttosto terrificante in cui stare quando sei stato attaccato a qualcosa per così tanto tempo. Ovviamente è molto autosufficiente e ha conoscenze ovunque. Ma si sente una fuggitiva ed è un punto di partenza davvero interessante".

Quella rete di sicurezza di cui parla l'attrice verrà rimossa in Black Widow e sarà interessante vedere come si comporterà Natasha. Non perdetevi il nuovo trailer di Black Widow e la nuova splendida action figure di Black Widow che ci riporta alla battaglia contro Loki!