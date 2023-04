Black Widow, Scarlett Johansson dichiara di aver 'chiuso' con i film Marvel

Dopo aver interpretato il personaggio per oltre un decennio, Scarlett Johansson ha detto di non voler più partecipare a film del Marvel Cinematic Universe. Durante una intervista nel podcast di Gwyneth Paltrow, l'attrice ha annunciato che il suo tempo nel ruolo è ufficialmente finito.

Se la morte di Natasha Romanoff in Avengers: Endgame non era sembrata abbastanza esaustiva, l'attrice ha voluto mettere in chiaro le cose. Mentre il suo personaggio ha passato il testimone di Vedova Nera a Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, l'interprete è ormai più che determinata a dedicarsi ad altro. Dopo la causa che la Johansson aveva portato avanti contro la Disney per un contenzioso riguardo Black Widow, l'attrice ha ammesso ad anni di distanza di non aver più intenzione di tornare nel franchise.

Nonostante gli ultimi eventi che l'hanno vista coinvolta come produttrice, il suo ricordo non è negativo, anzi, riguarda la fortuna di aver potuto interpretare un personaggio per oltre 10 anni. "Ho finito" ha detto ai microfoni del podcast della collega Gwyneth Paltrow. "Il capitolo è finito. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Anche tornare e interpretare un personaggio ancora e ancora, nell'arco di un decennio, è un'esperienza davvero unica". La prima volta che la Johansson ha vestito i panni de La Vedova Nera è stato in Iron Man 2 nel 2010.

Parlando della sua carriera Scarlett Johansson ha attaccato Hollywood dichiarando di essersi sentita ipersessualizzata fin da bambina. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!