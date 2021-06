Black Widow, Scarlett Johansson conferma il suo addio al ruolo dopo il film

Ormai è chiaro, Black Widow si preannuncia come l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff. Due anni dopo il destino del personaggio in Avengers: Endgame, infatti, è la stessa a attrice a confermare che il suo sarà un addio "agrodolce".

"Onestamente mi sento come sempre, è bello lasciare una festa quando è ancora nel suo momento migliore, e penso che questo film sia vivo, fresco e potente" ha dichiarato la Johansson in un'intervista rilasciata a Comicbook.com. "Mi sento davvero soddisfatta. Sono davvero felice del lavoro che abbiamo svolto in questo decennio, e sai, è un addio agrodolce, ma se ami qualcosa devi lasciarlo andare!"

Introdotta nel MCU tramite il secondo film di Iron Man, l'attrice ha ricoperto il ruolo di Vedova Nera successivamente anche in The Avengers, Captain America: The Winter Soldier, Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, e dopo tutte queste pellicole corali ha ora finalmente ottenuto la sua prima parte da solista.

In arrivo nei cinema italiani il 7 luglio 2021 (e in Premier Access su Disney+ il 9 luglio successivo), il film è diretto da Cate Shortland e vede nel cast tra gli altri anche Florence Pugh, David Harbour e Rachel Weisz.

Per altre notizie, i Marvel Studios hanno da poco pubblicato un nuovo trailer ufficiale di Shang-Chi.