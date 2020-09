Black Widow, Scarlett Johansson affronta Taskmaster nella nuova immagine

Dopo la recente foto di Florence Pugh nei panni di Yelena in Black Widow, ecco arrivare in rete una nuova immagine ufficiale del film Marvel foto di Florence Pugh in Black Widow che vede come protagonisti la Vedova Nera di Scarlett Johansson e il misterioso villain Taskmaster.

Pubblicata in esclusiva da Empire, che nei giorni scorsi ha parlato con l'attrice dell'importanza dell'empowerment in Black Widow nell'era #MeToo, l'immagine mostra i due personaggi a confronto durante uno scontro testa a testa. Ricordiamo che Taskmaster è dotato della capacità di replicare i movimenti e le abilità fisiche dei propri avversari: durante i vari filmati promozionali, per esempio, lo abbiamo visto imitare Black Panther e Occhio di Falco.

Ambientato tra gli eventi di Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, ovvero prima dello scontro tra i Vendicatori e Thanos per il destino dell'universo, il film vedrà nel cast anche David Harbour nei panni di Red Guardian e Rachel Weisz nel ruolo di Melina Vostokoff.

L'uscita di Black Widow era inizialmente prevista per lo scorso 29 aprile, ma la pellicola è stata rinviata al 6 novembre 2020 in seguito alla pandemia. Per altre notizie di casa Marvel: Kevin Feige ha elogiato il laovoro della regista de Gli Eterni, secondo capitolo della Fase 4 cinematografica in arrivo a febbraio 2021.