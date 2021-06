Black Widow, Scarlett Johanson: 'Vedrete qualcosa di inaspettato su Natasha'

In attesa di vedere Black Widow nei cinema italiani dopo i molteplici ed estenuanti ritardi accumulati a causa delle pandemia di Covid-19, Scarlett Johanson ha voluto fare una panoramica di questa pellicola dedicata a Natasha Romanoff, rivelando che i fan avranno numerose sorprese.

"Non c'era un fumetto o una trama specifica che volevamo davvero adattare. Black Widow come personaggio ha avuto migliaia di trame diverse nel corso degli anni, quindi non era di certo così ovvio ciò che avremmo raccontato", ha detto l'attrice in Black Widow: The Official Movie Special Book. "Doveva sembrare che fosse la continuazione di qualcosa che avevamo già iniziato e a cui volevamo dare una degna conclusione. Tutti pensavano a qualcosa di piccolo e intimo ma Kevin Feige pensa in questo modo davvero enorme ed inaspettato. La combinazione di questi due approcci è ciò che si ottiene nel film Black Widow. Il genio di Kevin Feige è che pensa sempre a ciò che i fan si aspettano da questi film, ma lo minimizza e dà loro qualcosa che non avrebbero mai potuto prevedere. Vedrete qualcosa di inaspettato su Natasha".

Black Widow insomma, racconterà una parte di Natasha Romanoff mai vista prima e secondo Scarlett Johanson vi sarà un cambio di tono evidente rispetto alle precedenti apparizioni della Vedova Nera, grazie soprattutto al lavoro svolto da Cate Shortland.

"L'idea di Natasha Romanoff in un dramma familiare è solo il punto di partenza. Nel corso del film i toni variano molto" ha aggiunto l'attrice. "Kevin lo descrive come se ci fosse un altro film nel film. Una cosa del genere, se non viene gestita bene, potrebbe sembrare davvero stridente e potrebbe deludere il pubblico, allontanandolo dall'esperienza di questo film. Abbiamo affidato a Cate Shortland il difficile compito di trovare un equilibrio tra tutte queste cose".

