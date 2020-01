Black Widow, Robert Downey Jr. parla del cameo di Iron Man nel nuovo film MCU

Forse alcuni ricorderanno che a settembre 2019 era stato annunciato il ritorno di Tony Stark in Black Widow, e in una recente intervista promozionale il diretto interessato Robert Downey Jr. ha parlato della questione per la prima volta.

Senza confermare né smentire, in pieno stile Marvel Studios, l'attore ha risposto con una sagace battuta delle sue: "Giusto. Fantastico. Voglio dire, sarebbe bello se me lo facessero sapere. Come si dice, uomo avvisato mezzo salvato."

L'intervista è di qualche ora fa, con Downey Jr. che si è seduto con Entertainment Tonight per la promozione del suo nuovo film Dolittle, il suo primo ruolo post-Marvel, insieme a Michael Sheen, John Cena e Craig Robinson. La star ha aggiunto: "Ora possono fare qualsiasi cosa con i computer. Questa potrebbe essere un'intervista deepfake per quanto ne sappiamo."

Voi cosa ne pensate? Tony Stark sarà in Black Widow, con scene scartate da film precedenti o girate nuove di zecca? Certo le voci sul possibile ritorno dell'attore nel MCU puntano in questa direzione, anche se quello che sappiamo ad oggi - grazie alla lingua lunga di Jeff Goldblum - è che Downey Jr. dovrebbe partecipare alla serie What If ...? solo come membro del cast vocale.

Probabilmente conferme o smentite arriveranno soltanto dal 29 aprile, quando Black Widow arriverà nelle sale italiane.