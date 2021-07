Black Widow, rivedremo Rick Mason nel MCU? Parla O-T Fagbenle

Ora che Black Widow è approdato al cinema e su Disney+, abbiamo finalmente scoperto l'identità del personaggio interpretato da O-T Fagbenle. Ma concluso questo capitolo, rivedremo l'attore anche in altri progetti del MCU?

"Mason è un ex-militare, ha esperienza. Probabilmente lavora per chi paga di più, e forse a un atteggiamento un po' cinico nei confronti dei poteri mondiali e il modo in cui operano, è per questo che è pronto a lavorare come mercenario" ha spiegato Fagbenle durante una sua recente intervista, dove ha parlato del suo personaggio, Rick Mason, e del rapporto che lo lega alla Natasha Romanoff di Scarlett Johansson.

"L'unica differenza con Natasha è che con lei non è solo una questione di soldi. Con lei lui non è solo un mercenario. C'è una connessione, ha un debole per lei. C'è della storia dietro, e credo sia ciò che interessante questa dinamica, il sottotesto che è presente tra di loro" continua.

Sottotesto di natura romantica? "È così che sembra, non è vero? Non posso dire molto su quello che abbiamo deciso, perché chi lo sa cosa potrebbe accadere nei film futuri, ma c'è sicuramente più di quel che sembra, tra di loro".

"Non lo abbiamo messo per iscritto, ma Scarlett e io ci siamo seduti durante le prove e abbiamo parlato di ciò che aveva in mente Cate, cosa ne pensavo io e cosa ne pensava lei [Scarlett]. Abbiamo creato una sorta di backstory per quello che pensiamo possa essere il loro passato" racconta l'attore.

E viste le doti di Mason, non è certo da escludere una carriera alla Mr. Q per gli eroi che verranno nel post-Black Widow (e post-Avengers): "Sentite, qualcuno dovrà pur fornirgli i gadget che gli servono, no? Quindi potrei essere disponibile per il giusto prezzo..."

"Credo che ci sia spazio per Mason" conclude Fagbenle "È un personaggio davvero divertente e ha una sua utilità nelle storie, quindi mi piacerebbe fare di più. Mi sono divertito tantissimo nel lavorare con Marvel e Disney per questo progetto, perciò vedremo se ne seguirà un altro. Mi piacerebbe vederlo andare in missioni, in stile Mission: Impossible, come il tipo tecnologico che ti porti dietro. Credo ci sia del potenziale in questo senso".

E voi, è piaciuto il film? Fateci sapere la vostra nei commenti. Qui invece potete leggere la nostra recensione di Black Widow.