Black Widow rimandato, i fan chiedono di distribuirlo su Disney+

Insomma, la volontà dei fan è chiara, ma problemi di questo tipo non sono certo semplici da risolvere per gli Studios, anche se proprio ieri è stato comunicato che ad esempio Universal farà uscire Trolls e altri film on demand (presenza in sala o meno) e li renderà disponibili per il noleggio, seppur per un tempo limitato.

@disneyplus @MarvelStudios @Kevfeige I'll be the first to say if need be I will pay to purchase and or watch the new Black Widow film to help generate revenue if it has to to go to streaming due to the outbreak #DoingWhatICan #MCUFanatic #LoveMarvel — Travis Franklin County Bell (@FranklinCounty1) March 17, 2020

@MarvelStudios @Disney @disneyplus @Marvel For the sake of my heart and sanity... Please follow suit with other movie releases and release @theblackwidow straight to digital instead of postponing 😭😩🙏 — Grace 💙 (@LghtOf1000stars) March 17, 2020